Муцениеце в шоке: Павел Прилучный сознался в романе с Дарьей Мороз

Он не смог отвертеться

Актриса и модель Агата Муцениеце заставила своего мужа сознаться в неверности. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный признал, что у него роман с коллегой Дарьей Мороз. Правда, состоявшийся между супругами диалог носил шуточный характер.

Агата Муцениеце любит приставать к мужу с разными вопросами во время записи своего блога на YouTube "Прилучные будни". Недавно она настигла его в прихожей и потребовала прокомментировать его роман с Мороз. Прилучный подтвердил, что он встречается с бывшей женой режиссера Константина Богомолова. "Что ты мне не рассказывал?" - изобразила шок Муцениеце. "Зачем тебе? Смысл?" - ответил актер. После этого актриса предположила, что об этом теперь напишут все СМИ.

Этот разговор возобновился в гримерке, когда Прилучный готовился к выходу на сцену. Обмениваясь шутками, супруги вспомнили недавние слухи о том, что Муцениеце ждет третьего ребенка. Актриса хотела было показать на камеру свой животик, однако муж запретил ей оголяться. Артист также пошутил, что ее беременность проходит несчастливо, раз в это время он развлекается с Дарьей Мороз за ее спиной.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. Через два года у них родился сын. В 2016 году актриса латвийского происхождения подарила мужу дочку.