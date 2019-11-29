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Боксерша избила любовника и умерла в полиции

13:41
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Врачи не смогли помочь

Девушка, которую задержали за избиение сожителя полицейские в Оренбурге, раньше профессионально занималась боксом. 28-летняя спортсменка скончалась в отделении: ей стало плохо, стражи порядка вызвали скорую помощь, но спасти девушку не удалось.

Как сообщалось, полицейские в Оренбурге приехали по вызову по поводу семейного конфликта. Выяснилось, что во время ссоры девушка отправила своего сожителя в нокаут. Мужчину госпитализировали. В отношении задержанной проверялись детали, готовились открыть дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Однако спортсменка неожиданно скончалась. По данным правоохранительных органов, во время ссоры девушка и ее сожитель находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет "МК".

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