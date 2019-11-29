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Петр Чернышев покинул Россию

14:00
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Он не мог поступить иначе

Фигурист Петр Чернышев вынужден работать не покладая рук, чтобы оплачивать лечение своей жены - актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга. С этой целью ему даже пришлось уехать в Белоруссию и на время переложить заботы о больной супруге на плечи родных. 
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Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что 30 ноября жители Минска смогут увидеть ее ледовое шоу "Руслан и Людмила". "Мне особенно приятно привезти свое первое ледовое шоу именно к вам, так как часть моей профессиональной истории связана с вашей прекрасной страной", - написала она в Instagram. 

Навка уточнила, что вместе с ней на лед выйдет Петр Чернышев, который исполняет роль Руслана. При этом фигуристка выложила три фотографии с Чернышевым. На одном снимке они выполняют трюк необыкновенной красоты и сложности.

- Вот это страсть! - восхитились поклонники. 

- Вопреки законам физики. 

- Петр великолепен.

- Красота.

- Вау!

Напомним, что недавно Навка и участники ее шоу направили Заворотнюк деньги, собранные от продаж билетов на их выступление в Москве.  

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.

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