Украинцы потребовали публичной казни Порошенко

Судить экс-президента будут по законам военного времени

Ввести военное положение, публично казнить Петра Порошенко и его сообщников – такое требование прозвучало в эфире одного из украинских телеканалов. К расправе над командой экс-президента Украины призвал бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

В список главных претендентов на казнь Добкин внес, в первую очередь, бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турцинова, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия и лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока.

"Необходимо… ввести в стране военное положение и, по законам военного времени, на центральной площади, там, где пролилась первая кровь, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Тягнибока. А Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе, там где он пролил кровь и сжег неповинных людей", — заявил бывший депутат Верховной рады.

Михаил Добкин был харьковским градоначальником с 2006 по 2010 годы, а затем до 2014-го возглавлял областную администрацию. В 2014 году на него завели уголовное дело – обвинили в посягательстве на территориальную целостность Незалежной. В Верховную раду избирался дважды. На последние выборы шел вместе с партией "Оппозиционный блок", которая по итога не прошла в парламент.