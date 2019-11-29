ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как сохранить здоровье глаз зимой

14:20
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Синдром сухого глаза доставляет массу неудобств

В Москве установилась теплая, влажная погода, но уже в воскресенье начнется календарная зима. В России она примечательна тем, что длится почти до апреля. В холодное время года увеличивается не только риск подхватить простудные заболевания, также страдают кожа и глаза.

Морозы могут спровоцировать сухость, вирусный конъюнктивит и инфекции. Как справиться с этими напастями рассказали итальянские ученые.

По их мнению, смягчить синдром сухого глаза поможет употребление фруктов и овощей. При чем пойдет это на пользу всему организму. Кроме того, рекомендуется включить в рацион продукты с омега-3, пишут argumenti.ru.

Главное сегодня
Мороз
Мороз
Холодная погода
Холодная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.