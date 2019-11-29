Как сохранить здоровье глаз зимой

Синдром сухого глаза доставляет массу неудобств

В Москве установилась теплая, влажная погода, но уже в воскресенье начнется календарная зима. В России она примечательна тем, что длится почти до апреля. В холодное время года увеличивается не только риск подхватить простудные заболевания, также страдают кожа и глаза.

Морозы могут спровоцировать сухость, вирусный конъюнктивит и инфекции. Как справиться с этими напастями рассказали итальянские ученые.

По их мнению, смягчить синдром сухого глаза поможет употребление фруктов и овощей. При чем пойдет это на пользу всему организму. Кроме того, рекомендуется включить в рацион продукты с омега-3, пишут argumenti.ru.