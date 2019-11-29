ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дональд Туск передал свои полномочия бельгийцу

14:57
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Новым главой Евросовета стал бывший премьер-министр Бельгии

У Европейского совета с этого дня новый глава. Дональд Туск в ходе краткой церемонии передал полномочия своему преемнику Шарлю Мишелю. Политики обменялись рукопожатием и удалились в зал переговоров, сообщает "Газета.Ru".

Бывший премьер Бельгии приступит к исполнению обязанностей 1 декабря. Как заявил Шарль Мишель, необходимо прикладывать  больше усилий для гарантии европейских свобод, обороны и безопасности.

Ранее он отметил, что приоритетом для него на этом посту станет проблема изменения климата. Он собирается сделать Европу глобальным лидером так называемой "зелёной экономики". Для этого, в том числе, хочет убедить страны ЕС тратить как минимум четверть бюджета на защиту климата.

Главное сегодня
Дональд Туск и Шарль Мишель
Дональд Туск и Шарль Мишель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.