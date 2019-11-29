Дональд Туск передал свои полномочия бельгийцу

Новым главой Евросовета стал бывший премьер-министр Бельгии

У Европейского совета с этого дня новый глава. Дональд Туск в ходе краткой церемонии передал полномочия своему преемнику Шарлю Мишелю. Политики обменялись рукопожатием и удалились в зал переговоров, сообщает "Газета.Ru".

Бывший премьер Бельгии приступит к исполнению обязанностей 1 декабря. Как заявил Шарль Мишель, необходимо прикладывать больше усилий для гарантии европейских свобод, обороны и безопасности.

Ранее он отметил, что приоритетом для него на этом посту станет проблема изменения климата. Он собирается сделать Европу глобальным лидером так называемой "зелёной экономики". Для этого, в том числе, хочет убедить страны ЕС тратить как минимум четверть бюджета на защиту климата.