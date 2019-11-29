Соблазняющую экс-президента Савченко подняли на смех

Украинцев особенно восхитило платье с высоким разрезом

Надежда Савченко оказалась в числе приглашенных на день рождения известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Бывший депутат Верховной рады по такому случаю принарядилась: отказалась от мужских костюмов и надела платье с высоким разрезом.

Фотографию Надежды с мероприятия, на который собрался весь украинский бомонд, опубликовал в Facebook правозащитник Сергей Наумович. Пользователи соцсетей дружно подняли экс-депутата на смех. На снимке Савченко горячо шепчет что-то на ухо бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку. На ней — черное платье до колен с разрезом, переливающиеся телесные колготки и замшевые туфли.

Комментаторы посчитали нужным напомнить Надежде, что Леониду Макарович – человек пожилой, и таких жарких объятий сердце политика может не выдержать. И внешний вид экс-нардепа тоже стал предметом насмешек. "А разрез-то какой", "У Нади колготки зачетные", "Надя в платье?! Так она девочка, что ли?", - иронизируют подписчики. Что же касается всего собрания, то его комментаторы назвали "квинтэссенцией пошлости" и "веселым БДСМ с бантиком".