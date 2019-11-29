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На Урале коллектор забрал у должницы машину с ребенком внутри

14:48
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Малышка не пострадала

В Екатеринбурге коллектор отобрал у должницы автомобиль Mazda 3, не заметив, что внутри находится трехлетняя девочка.
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Странный инцидент произошел днем 27 ноября. Мать девочки, 30-летняя жительница Верхней Пышмы, вместе с подругой приехала к бизнес-центру, припарковала машину и, оставив в ней ребенка, зашла в здание. Когда женщина вернулась, то не обнаружила на парковке ни автомобиля, ни дочку. Перепуганная мать обратилась в полицию.

Правоохранительные органы выяснили, что женщина взяла в долг 160 тысяч рублей у одной микрофинансовой организации и оставила в залог свой автомобиль Mazda 3. Около года должница не платила по счетам, поэтому коллекторы выследили транспортное средство и обнаружили его возле бизнес-центра. Машина в тот момент была заведена и открыта. Коллекторы подождали хозяйку некоторое время, а после сели в авто и отогнали его на корпоративную парковку.

Только в пути сотрудник микрофинансовой организации заметил спящую малышку в салоне автомобиля. Мужчина незамедлительно приехал в ближайший отдел полиции, передал ребенка и написал объяснение. Девочка не пострадала, с ней все хорошо.

Теперь в отношении матери заведено административное дело по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", а микрофинансовой организации, в которой работает коллектор-угонщик, грозит проверка.

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