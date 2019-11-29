ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: Путин работает как доменная печь

15:01
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Которую невозможно потушить

У Владимира Путина не бывает выходных в привычном понимании. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о планах президента на последний день уходящего года.

Минтруд поставил точку в вопросе о выходном дне 31 декабря
Почему 31 декабря в Москве не будет выходным днем
Как законно получить выходной 31 декабря

"31 декабря Путин тоже будет работать", - сказал Песков.

По его словам, у президент "технологически" не бывает выходных. Даже если он часть дня посвящает отдыху, то большую часть времени все равно находится на работе.

"Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

В последние месяцы года традиционно развернулась дискуссия о необходимости сделать 31 декабря выходным днем. По мнению сторонников идеи, россияне и так не работают, посвящая день подготовке к празднованию Нового года.

Главное сегодня
Владимир Путин в дыму
Владимир Путин в дыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.