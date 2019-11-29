Песков: Путин работает как доменная печь

Которую невозможно потушить

У Владимира Путина не бывает выходных в привычном понимании. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о планах президента на последний день уходящего года.

"31 декабря Путин тоже будет работать", - сказал Песков.

По его словам, у президент "технологически" не бывает выходных. Даже если он часть дня посвящает отдыху, то большую часть времени все равно находится на работе.

"Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

В последние месяцы года традиционно развернулась дискуссия о необходимости сделать 31 декабря выходным днем. По мнению сторонников идеи, россияне и так не работают, посвящая день подготовке к празднованию Нового года.