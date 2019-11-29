Дебошир на учете: закон о домашнем насилии вынесен на обсуждение

Документ опубликован Советом Федерации

Совет Федерации России опубликовал проект закона о домашнем насилии, который скоро поступит на рассмотрение в Госдуму. Все желающие могут принять участие в обсуждении резонансного документа прямо на сайте сената.

Согласно законопроекту, по заявлению жертвы домашнего насилия может быть вынесено защитное предписание. Копию этого документа вручат нарушителю, а заодно расскажут ему о последствиях в случае нарушения указаний.

Как отмечается в законопроекте, домашнему тирану могут на год запретить любые контакты со своей жертвой - в том числе общение в Сети или по телефону. Также по решению суда может быть запрещено проживание в одном доме или квартире – в случае, если у нарушителя есть возможность съехать на другое жилье. Будут пресекаться всякие попытки выяснить, где находится жертва насилия в тот или иной момент.

Любое нарушение предписания повлечет наказание. Склонный к домашнему насилию гражданин на все время действия предписания будет поставлен на профилактический учет, его будут контролировать.

В законе особо подчеркивается, что рассматривать заявления о случаях бытового насилия органы власти всех уровней должны рассматривать незамедлительно.