Россиян предупредили об опасном мошенничестве в "Черную пятницу"

Можно потерять все деньги

Специалисты предупредили россиян об опасностях, которые таят в себе аномально большие скидки в "Черную пятницу", 29 ноября.

В этот день активизируются мошенники. Они рассылают пользователями письма на электронную почту, в которых содержится спам или фишинг – это вид интернет-мошенничества, с помощь которого злоумышленники получают доступ к логинам и паролям пользователей.

Чаще всего людям предлагают купить товар известного бренда, количество которого "крайне ограниченно", с очень большой скидкой. Идет расчет на то, что покупатель испугается потерять выгоду и сделает необдуманную покупку, введя данные карточки в непроверенный ресурс, пишет "Лента.Ru".

IT-специалисты советуют проверять адреса, с которых приходят письма и скидочные купоны и не скачивать файлы на компьютер. Также не лишним будет завести отдельную карточку для виртуальных покупок и отправлять на нее лишь ту сумму, которая необходима для оплаты товара.