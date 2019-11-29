Изнасиловавший девочку в школе педофил попал на видео

Мужчина проник в школу, представившись родителем

В Коми расследуют уголовное дело о насилии над школьницей. Педофил напал на 12-летнюю девочку прямо в образовательном учреждении, пишут местные СМИ.

Инцидент произошел днем 19 ноября. По предварительной версии, мужчина проник в школу, представившись отцом одной из учениц. После этого он укрылся в раздевалке и дождался появления ребенка. Там он напал на школьницу и вынудил ее раздеться, сказав, что он врач. Совершив преступление, педофил смог скрыться.

Несмотря на это, мужчину все же задержали. Им оказался 45-летний ранее судимый гражданин. "Установить его (личность преступника – прим. ред.) позволил осмотр видеозаписей с камер наружного наблюдения по ходу движения фигуранта с места преступления и проведенная дактилоскопическая экспертиза. <…> В ходе допроса он признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Коми.

В настоящий момент мужчина арестован, сообщает "Регион Онлайн". Издание также опубликовало видео с педофилом.