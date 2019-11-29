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Ротару напугали судом в России

15:53
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Ей рады не все россияне

Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, призвал наказать организаторов выступления Софии Ротару в Москве. Его возмутило, что певица, которая раньше не хотела выступать перед россиянами, собирается заработать в России несколько миллионов. 
Сын Ротару неосторожно влез в скандал с певицей

По данным СМИ, за свое декабрьское выступление в российской столице Ротару попросила 60 тысяч долларов, то есть 3,8 миллиона рублей. "Я считаю, что после ее заявлений против России она и носа своего не должна здесь показывать, а не 60 000$ колотить. Людей, которые заплатят ей такие деньги, я считаю, нужно судить как за измену Родине", - заявил Данко, услышав размер гонорара Ротару.

По мнению музыканта, организаторы концерта могут с большей пользой распорядиться 60 тысячами долларов. "Лучше бы эти деньги отдали воинам Донбасса, которые гибнут от фашистов", - цитирует Данко Teleprogramma.pro

Ранее информационное пространство всколыхнула новость о том, что 72-летняя певица намерена выступить в Москве. В декабре Ротару появится на концерте "Песня года", примет участие в фестивале "Легенды ретро FM", а также посетит, по слухам, несколько корпоративов. 

Певице припомнили отказ от гастролей в России из-за событий на Украине. Одни селебрити осудили Ротару за непостоянство, а другие заступились за нее и призвали не путать политику с культурой.

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