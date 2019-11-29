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Собянин открыл Инженерный центр "Мосгаза"

15:46
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Мэр отметил, что Мосгаз стал гораздо современнее, надежнее и эффективнее

Мэр столицы Сергей Собянин открыл новый инженерный центр АО "Мосгаз". Глава города отметил, что центр является цифровым "мозгом" и центром оперативного реагирования крупнейшей газораспределительной компании России.

"Отсюда теперь идет управление всем газовым хозяйством Москвы. Благодаря современным интеллектуальным системам диспетчеры "Мосгаза" видят места инцидентов, могут дистанционно отключать поврежденные участки и не допускать утечек газа", – отметил Собянин.

Как сообщает АГН "Москва", мэр наградил сотрудников предприятия и пожелал им успехов. Также в ходе посещения Собянин осмотрел работу службы "Одно окно", специалисты которой, в том числе, принимают заявки и консультируют москвичей по возникающим вопросам.

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