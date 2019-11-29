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Продавшую младенца мать задержала столичная полиция

15:48
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Женщина раскаялась в своем поступке

Столичные полицейские задержали подозреваемых в продаже ребенка. Мать младенца, передавшая его знакомым за вознаграждение, сама обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Младенец насмерть захлебнулся грудным молоком под Москвой

Как рассказали в Управлении уголовного розыска по Москве, с заявлением обратилась 22-летняя приезжая. По ее словам, в августе она родила ребенка в одной из больниц Москвы. Выписавшись из роддома, женщина передала новорожденного сына своим знакомым.

Позже продавшая младенца мать раскаялась в своем поступке. Однако, сколько она ни пыталась связаться со своими знакомыми,  те не выходили на связь. Тогда женщина обратилась в правоохранительные органы.

Саму заявительницу задержали. Подозреваемых, которым она передала ребенка, нашли в Московской области – это граждане страны ближнего зарубежья в возрасте 34 и 35 лет.

Ребенка передали в медицинское учреждение. Материалы дела отправлены в Следственный комитет, передает РИА Новости.

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