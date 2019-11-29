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Мультсериал "Маша и Медведь" стал одним из самых популярных шоу в мире

16:05
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Мультфильм обошел 20 тысяч конкурентов

Российский мультсериал "Маша и Медведь" признан одним из пяти самых востребованных детских шоу в мире.

Такие данные приводит международное исследовательское агентство Parrot Analytics. Эксперты проанализировали онлайн-запросы, просмотры, интеракции в социальных сетях и другие параметры.

Сериал "Маша и Медведь" смог обойти порядка 20 тысяч шоу для детей от двух до 11 лет, пишет РИА Новости.

В этом году "Маше и Медведю" исполнилось 10 лет: первая серия вышла в 2009 году. Мультфильм переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах мира.

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Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
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