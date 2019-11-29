Путину в Нальчике показали проект охлаждения Венеры

Испытательный стенд заинтересовал президента

Владимир Путин в пятницу прибыл в Нальчик, где посетил детскую академию "Солнечный город". Президенту показали работы юных конструкторов. Видео публикует ТВЦ.RU.

Путин зашел в несколько классов детского технопарка "Кванториум" при академии. В кабинете робототехники ему показали модель робота для раздельного сбора мусора в городах. В классе "Энерджиквантум" президента ознакомили с передвижной гидроэлектростанцией для работы в труднодоступных горных районах.

Еще один проект заинтересовал Владимира Путина. "А это что такое", - спросил глава государства. Автор проекта рассказал, что это испытательный стенд системы развертки космического экрана для купирования парникового эффекта в атмосфере Венеры. Охлаждать ее планируют с помощью сверхлегкого пленочного отражателя. Его должна развернуть группировка спутников.

"Солнечное излучение не будет попадать на поверхность, тем самым будет происходить постепенное охлаждение Венеры, что вызовет лавинообразную конденсацию влаги и ее выпадению на поверхность. Это, в свою очередь, приведет к созданию механизма терраформирования на Венере", - объяснил мальчик.

Выдавать секреты проекта он не стал, а перешел к следующей разработке.