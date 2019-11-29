Москвичей предупредили о закрытии вестибюлей метро на выходных

В подземке пройдут ремонтные работы

В московском метро на выходных перестанут работать вестибюли двух станций метро - "Новогиреево" (выходы №5-8) и "Бибирево" (выходы №3-6). Также частично будет закрыт вестибюль станции "Студенческая".

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, в обычном режиме вестибюли возобновят работу в понедельник, 2 декабря, с момента открытия. Представители метро пояснили, что на станциях пройдут ремонтные работы.

Уточняется, что на "Студенческой" работы пройдут в турникетной зоне.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что протяженность метро к 2025 году увеличится до 600 километров.