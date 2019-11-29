Зеленский "по-тихому" пытается продать квартиру в Крыму

Президент обманул своих избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский решил продать свою квартиру в Крыму, поскольку утратил надежду вернуть полуостров под юрисдикцию Киева.

Речь идет о 130-метровой квартире в центре Ялты, которую Зеленский приобрел в 2013 году и оформил на имя жены Елены. Ее стоимость в рублях – порядка 17 миллионов. Объявление о продаже появилось на специализированных ресурсах.

Реализовывать квартиру будут через третьи руки, поскольку сделку нельзя совершить, находясь на территории Украины, пишет местный информационный ресурс "Инфореактор".

"Очевидно, что он продает то, во что не верит. Продавая имущество, он показывает, что все идеи о возврате Крыма — это ложь", - заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Трехкомнатная квартира Зеленского в Ялте находится в 150 метрах от Ливадийского дворца, с балкона открывается прекрасный вид на море и горы. У ЖК есть отдельный въезд, подземная парковка. Фото квартиры опубликовало украинское издание "Буквы".

Возвращение Крыма Украине было одним из главных предвыборных обещай Зеленского. Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Киев его результаты не признал.

Видео: как выглядит квартира Елены Зеленской в Крыму