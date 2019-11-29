Путин призвал заняться адаптацией мигрантов

Риски распространения экстремизма должны жестко пресекаться

Принять продуманные меры по социальной адаптации мигрантов, жёстко отсекая риски распространения экстремизма и радикальных течений, призвал Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике. Вопросы, обсуждаемые на совещании, касаются самых разных регионов страны, и, по словам президента, требуют повышенного внимания и персональной ответственности губернаторов. Начался рабочий визит главы государства в Кабардино-Балкарию со знакомства с юными изобретателями.

В Нальчике Владимиру Путину первым делом показывают детскую академию творчества "Солнечный город". Здесь и лицей для одаренных детей, и центр дополнительного образования. Есть также технопарк "Кванториум". Юные конструкторы в своих испытаниях стараются отвечать на запросы времени. Вот ребята разработали материалы для фотоэлектроники. В другой комнате президенту показывают схему работы небольшой передвижной гидроэлектростанции, предназначенной для труднодоступных горных районов и модель автономного робота для раздельного сбора мусора в городах.

В завершение экскурсии - автограф на память от президента. Затем глава государства отправился на заседание совета по межнациональным отношениям. Путин отмечает: Северный Кавказ для таких мероприятий, пожалуй, одно из самых подходящих мест.

"Здесь веками бок о бок живут представители многих народов нашей страны. Каждый из них самобытен и неповторим, по праву гордится своей историей языком, культурой, своими героями. Здесь чтят традиции, гостеприимство. И конечно, народы Кавказа не раз доказывали любовь к земле. Готовность защищать родину. Такие патриотические ценности объединяют и все российское общество. Лежат в основе межнационального мира и межрегионального согласия. Единство правового поля, образовательного и культурного пространства", - заявил Владимир Путин.

Вместе с тем, подчеркнул президент, сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьёзной работы.

Важно, продолжает президент, учесть изменения, которые были внесены в Стратегию национальной политики. Обновить и другие документы, в том числе, о патриотическом воспитании и молодежной политике. Крайне актуальна и проблема трудовой миграции.

"Нужны продуманные эффективные меры по социальной адаптации мигрантов. Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить работать учиться у нас. И в то же время необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений", - заявил президент.

2022 год Путин предлагает объявить годом народного творчества в России. А сейчас страна уже приступила к подготовке празднования 75-летия Великой победы.

"Все мероприятия, связанные с юбилеем Великой Победы, должны пройти на самом высоком уровне. Свой вклад на фронте и в тылу внес каждый из народов России и СССР. Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток и о том, что именно СССР сыграл решающую роль в величайшей победе человечества. Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул: и члены совета, и все руководители регионов должны как можно активнее участвовать в подготовке торжеств. По всей стране.

Ольга Оксенич, ТВ Центр".