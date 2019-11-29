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Собянин рассказал о завершении строительства Северо-Западной хорды

18:02
  • пятница
  • 29 ноября 2019

В Нижних Мневниках открылся новый мост

Сегодня в Москве Сергей Собянин открыл финальный участок Северо-Западной Хорды. Это балочный мост через канал имени Москвы. Он соединил улицы Народного Ополчения и Нижние Мнёвники. Старый Карамышевский мост уже не справлялся с плотным движением.

Улицы Народного ополчения и Нижние Мневники по разным сторонам Москвы-реки раньше связывал мост 1937 года постройки. Узкий, старый. Сегодня здесь современная многополосная дорога. Старт движению дал Сергей Собянин.

По традиции, первые машины на мосту - тяжелая техника, принимавшая участие в строительстве. Затем по новой магистрали поехали все желающие. Пропускная способность здесь должна вырасти на 30 процентов.

"Сегодня большое событие в дорожном строительстве Москвы - построен уникальный балочный мост в Нижних Мневниках, который, по большому счету, закончил всю реконструкцию Северо-Западной хорды. Сквозной проезд мы по ней сдали в прошлом году. Здесь было такое "бутылочное горлышко". Сегодня этот уникальный для страны с точки зрения инженерии мост дает возможность полноценно пользоваться Северо-Западной хордой, которая, как вы знаете, примыкает к ходу в город Москву трассы "Москва - Санкт-Петербург", которая была запущена на этой неделе. То есть это, по сути дела, как один большой проект", - сказал Сергей Собянин.

Длина - почти полтора километра. Уникальное инженерное сооружение. Новый мост стал первым подобным в России с пролетом более 200 метров без дополнительных поддерживающих конструкций. Мост словно подвесили над каналом имени Москвы.

Северо-Западная хорда - масштабный дорожный проект. По значимости его сравнивают со строительством Третьего транспортного кольца или даже МКАД. 30 километров бессветофорного движения. Общая длина хорды с учетом прилегающих съездов - 83 километра. Новая магистраль связала четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Последним участком строительства оставался как раз мост в Нижних Мневниках.

В Нижних Мнёвниках в одной точке сошлись два крупнейших транспортных проекта столицы: Северо-Западная хорда и Большая кольцевая линия метро. Совсем недавно жители наблюдали две масштабные стройки. Одна из них - завершена. Северо-Западная хорда вместе с хордами Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной рокадой образует так называемое Хордовое кольцо столицы. Все эти магистрали  вкупе с реконструкцией Московской кольцевой и открытием других объектов уличной сети дают ощутимый для любого автомобилиста результат - в Москве ежегодно становится больше на сто километров новых дорог.

Александр Медведев, Александр Голубев. "ТВ Центр".

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