Полярников поймали с набитым контрабандной рыбой вертолетом

Ученые все отрицают

Сотрудники петербургского НИИ Арктики и Антарктики могут оказаться под следствием из-за подозрений в браконьерстве. В Красноярском крае ФСБ задержала принадлежащий институту вертолет. На борту воздушного судна обнаружили почти тонну рыбы, в том числе особо ценные виды, вылов которых разрешен только представителям коренных народов. Ученые свою вину отрицают. По их словам, рыбу им на хранение передали местные жители.

Не научное оборудование, как указано в документах, а почти тонна рыбы. Каждая аккуратно упакована, да и сами ящики предназначены для перевозки замороженных продуктов. Откуда такие на базе, полярники ответить затруднились.

На полуострове Хара-Тумус полярники провели несколько месяцев. Времени зря не теряли. Нет, не рыбачили. По закону нельзя. Устанавливали культурные и гуманитарные связи с местными жителями - представителями коренных малочисленных народов, те как раз на рыбалку приехали. Для них это разрешенный традиционный промысел.

"Наловили ее местные жители. У нас она просто лежала на хранении. Не на хранении, а просто лежала. Мы ее загрузили, привезли сюда в Хатангу, чтобы сдать или в полицию, или куда. Мы еще не знали, здесь хотели решить по факту", - объясняет начальник научно-исследовательской полевой базы "Хастыр" Арктического и Антарктического НИИ Андрей Клёнов.

Везли рыбу за 600 километров. Не пропадать же добру. Местные жители оказались на редкость странными. Видимо, разница менталитета. Полярники их приютили, накормили, а они уехали, не попрощавшись, ни оставив ни телефона ни адреса. Только улов. У ученых инструкция - к прибытию новой экспедиции хранилища освободить. Граждане они законопослушные, так и поступили. Рыбу планировали увезти с собой в Архангельск. Как раз там год назад на борту судна "Михаил Сомов" оперативники обнаружили контейнер с похожим содержимым - 2 тоннами рыбы ценных пород. Фрахтователь судна все тот же НИИ Арктики и Антарктики из Северной столицы. Там ни о рыбе, ни о щедрых аборигенах ничего не слышали.

"Верится, что ребята могли оставить рыбу эту в благодарность. Потому, что, говорят, очень сильно ловится рыба здесь", - говорит начальник научно-исследовательской полевой базы "Хастыр" Арктического и Антарктического НИИ Борис Погребов.

Может и ловится, только вот представители коренных малочисленных народов уверяют: рыбалка на Хара-Тумусе - дело невыгодное. Транспортная доступность плохая, бензин дорогой. Да и рыбных мест в регионе предостаточно.

В непростой истории сейчас разбирается ФСБ. На кону репутация целого НИИ Арктики и Антарктики, да и перед представителями коренных общин севера как-то неудобно. Новая смена полярников уже заехала на базу. Ведут научную работу и ждут пропавших рыбаков, может, увидят по телевизору и все же приедут за своим ценным уловом.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".