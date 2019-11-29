Block Friday: французы протестуют против "черной пятницы"

К бойкоту присоединились 600 производителей

"Чёрная пятница" - день огромных скидок и распродаж у ритейлеров - может стать для многих из них действительно чёрной. В Италии, Японии, Франции, Австралии и других странах тысячи экологов блокируют входы в торговые центры. Активисты выступают против климатических изменений, связывая эти негативные процессы с избыточным потреблением современного общества.

Манящий блеск витрин главных торговых центров Парижа в эту пятницу кажется еще ярче. Здесь даже в разгар рабочего дня - толпы покупателей. И каждому обещают товар мечты по самой привлекательной цене.

Американская традиция безудержного шопинга в черную пятницу активно культивируется и во Франции. Крупные торговые сети за неделю начинают атаковать клиентов электронными рассылками и SMS-сообщениями: "Не пропустите аттракцион невиданной щедрости".

Впрочем, ажиотаж при виде внушительных скидок охватывает далеко не всех в Пятой Республике. У склада компании Amazon - крупнейшей торговой платформы в мире - с самого утра пикеты экологов.

Полиция пытается разблокировать доступ, но пока бесполезно. Последняя пятница ноября, говорят активисты, стала слишком черной для нашей планеты.

"Это склад площадью 150 тысяч квадратных метров, предназначенный для доставки до 400 тысяч посылок в часы пик. Еще три аналогичных в настоящее время находятся в стадии строительства. Как возможно с такими объемами соблюдать Парижское соглашение по климату?" – поинтересовалась экоактивистка Флоранс Друэ.

По данным СМИ, французы потратят в эту "черную пятницу" 5,5 миллиарда евро. Но как посчитать вред для природы: выбросы в атмосферу углекислого газа, производство вредного пластика, некачественных тканей. Стремясь заработать, говорят во Французской ассоциации по защите прав потребителей, компании массово производят к распродажам низкокачественные товары.

"Сегодня Black Friday должна стать Block Friday. То есть отказом во благо общества потребления убивать нашу планету, отказываться от прав трудящегося. От прав человека. Да, своими действиями мы переходим дорогу представителям этого общества. Но иначе наш голос не будет услышан", - сказала депутат парламента от партии "Непокорившаяся Франция" Клементин Отэн.

Примкнули к бойкоту праздника консьюмеризма и 600 французских производителей. Чтобы не стимулировать доходы торговых интернет-гигантов в этот день, они отказались предоставлять скидки на свои товары. Что уже поддержали французские законодатели. Если саму "Черную пятницу" нельзя взять и отменить, то можно хотя бы запретить агрессивную рекламу этого символа избыточного потребления.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.