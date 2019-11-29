Ватные палочки оказались опасны для здоровья

Вместо них лучше использовать полотенце

Врачи рассказали об опасности чистки ушей ватными палочками.

Эта процедура может привести к образованию серных пробок, а также к перфорации (повреждению) барабанной перепонки и сепсису слуховых косточек, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Вам кажется, что вы чистите ватной палочкой серу, а вы ее только заталкиваете туда, слуховой проход же очень узкий", - отметил отохирург Павел Азаров.

Чтобы поддерживать уши в чистоте, достаточно протирать их полотенцем после душа, поскольку орган имеет собственную систему самоочистки: когда человек жует, движение челюстей помогает сере выходить самостоятельно.

Врач напомнил, что ухо – это не только орган слуха, но и орган равновесия. Оно также отвечает за вестибулярную функцию. Повредив ее, человек начнет испытывать головокружение, тошноту и рвоту.