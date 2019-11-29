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В центре Лондона произошла стрельба

18:04
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Есть пострадавшие

В центре Лондона неизвестный напал с ножом на группу людей, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Инцидент произошел на Лондонском мосту, на данный момент он оцеплен. Станция метро London Bridge закрыта, поезда на ней не останавливаются. Reuters и Sky News утверждают, что виновник потасовки застрелен полицией.

На месте ЧП работают правоохранительные органы, сотрудники скорой помощи, пожарные и спецслужбы.

Ранее СМИ сообщили о взрыве рядом с рынком Боро неподалеку от Лондонского моста, однако Скотланд-Ярд опроверг эту информацию, пишет ТАСС.

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