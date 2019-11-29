Увидеть Париж и околеть: как французы живут без центрального отопления

Страдают и жители других стран Европы

Отсыревший потолок, ледяной пол и стены. Дом Жинетт Лоран построен так, что и летом прохладно. Что говорить про конец ноября.

- Я вот стою в пальто. Не могу сказать, что мне жарко. - Нет-нет, вы что! Сейчас градусов 18, наверное! Это очень хорошо!

Это "хорошо" по-французским меркам продлится, пока на улице комфортный "плюс". А ведь зима - пусть и мягкая, европейская - уже, действительно, близко. Вот тогда, говорит Жинетт, будет на самом деле не жарко.

"У меня в доме вообще-то 15 батарей. Но включать их на полную мощность очень затратно! Цены на электричество растут каждые три-четыре месяца. Я уже плачу больше 2 тысяч евро в год. Для меня, пенсионерки, это большая сумма", - объяснила Лоран.

И ведь мерзнут зимой не только жители маленьких деревень, но и мегаполисов. По данным независимого исследования, приведенного газетой Figaro, семеро французов из десяти предпочитают стучать зубами от холода, чем потом ронять слезы на платежки.

"Покупательская способность большинства французов сократилась. А ведь надо по-прежнему платить за аренду, за образование, детские сады. В связи с этим уменьшилась возможность тратить деньги на коммунальные расходы. Примерно три четверти французов говорят о необходимости экономить на этом", - сказал экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук (Париж) Жак Сапир.

Сдержать тарифы, говорят эксперты, помог бы переход на использование природного газа - как энергоносителя. Но пока большинство отопительных систем в стране работает на электричестве. А цены на электроэнергию растут самыми высокими темпами. Чтобы сэкономить на тепле, одни выключают батареи по ночам, другие, наоборот, включают на пару часов в день и только в некоторых комнатах.

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И ведь батареи вообще есть далеко не в каждой французской квартире. В таком случае спасаться приходится обогревателями. На сайтах бытовой техники они сейчас хит продаж. Но тут снова - вопрос расхода электроэнергии. Поэтому многие парижане предпочитают греться по старинке. Камин в доме зимой - не просто часть интерьера.

Вот только к отопительному сезону даже в этом случае надо готовиться сильно заранее, говорит Юлия Анекс. Не успел запастись дровами вовремя - рискуешь спалить весь семейный бюджет.

"Продавцы дров тоже не дураки. Если ты покупаешь дрова летом и если тебе есть, где их держать, в сухом месте, то на этом можно сэкономить. Но тогда тебе надо покупать их большой сток. Чтобы у тебя была оптовая цена. А если ты будешь покупать дрова зимой. Приблизительно то на то и выйдет", - сказала Анекс.

Но даже с учетом заранее закупленных дров, за обогрев своего скромного дома семья Анекс платит больше двух тысяч евро в год. Кажется, шутят французы, сегодня дешевле сразу топить золотом.

Самые предприимчивые, впрочем, находят более экзотические способы. Кто-то шьет шторы из утеплителя.

- Как только холодает мы их задергиваем. Правда, приходится большую часть времени жить в темноте.

Кто-то утепляется сам.

- Итак: вот моя постель! Первый слой, второй, третий. И, конечно, моя перуанская шапка. Чтобы уши закрывала.

Экономить на электроэнергии вынуждены даже власти французской столицы. Впервые за долгие годы в Париже решили не заливать традиционный каток у мэрии. Но в будущем, говорят эксперты, и этого может быть мало. Общеевропейская политика не сдерживает рост тарифов. Наоборот, способствует ему.

"Существует директива ЕС с требованием к Франции увеличить тарифы на электроэнергию. Чтобы позволить войти на французский рынок частным европейским компаниям. Парадоксальная ситуация, не правда ли? Обычно конкуренция создается, чтобы снизить цены. А у нас наоборот!" – прокомментировал Сапир.

И ведь мерзнуть зимой готовятся не только французы. По ту сторону Ла-Манша ситуация не лучше. Системы центрального отопления в британских домах не существует. А цены на коммунальные услуги, говорят британцы, кусаются, как английские бульдоги. По данным британских СМИ, от холода и вызванных им заболеваний в стране каждую зиму умирают десятки тысяч человек. Но тарифы все равно продолжают расти.

- Я и так включал газ и свет на пару часов в день. Теперь, видимо, вообще не отключу. Не знаю, что буду делать. Готовить на свече, видимо.

Нужно просто лучше экономить, объясняют теперь европейцам. В итальянских домах по закону не может быть теплее 20 градусов. Немецкие и голландские СМИ уверяют, что при плюс 15 спать полезнее для здоровья. И экологии. Зеленую повестку сегодня подхватывают едва ли не все европейские лидеры.

"Чем это рискует обернуться: мы уже видели на примере "Желтых жилетов" во Франции. Когда власти попытались повысить тарифы на дизельное топливо. Какой колоссальный протест это спровоцировало. Навязанная столичными политиками повестка оказалась крайне далека от нужд простого европейца", - заявил Джон Локленд.

Европейца, которому скоро предстоит новое испытание. По данным метеорологов, грядущей зимой в Европу вернется "монстр с Востока". Арктический циклон, наводивший леденящий ужас на территорию Старого Света в прошлом феврале, в этом может стать еще "монструознее". Европе обещают самую холодную зиму за последние 3 десятилетия. Придется запасаться дополнительными одеялами или готовиться к счетам за электричество, от которых мороз по коже.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".