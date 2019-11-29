"Комплекс неполноценности": Зеленский боится встречи с Путиным тет-а-тет

Навыки шоумена в Париже "слуге народа" точно не помогут, уверены эксперты

Через десять дней, 9 декабря, в Париже соберутся лидеры "нормандской четверки". Москва и Киев ко встрече готовы — эту тему обсудили Владимир Путин и позвонивший ему Владимир Зеленский, который, как подчеркивают в украинском Совбезе, в Париже продемонстрирует небывалую стойкость и никаких уступок никому не сделает. Разговор Путина с коллегой был рабочим, какие уж там детали обсуждали президенты, не сообщается, но судя по утечкам в украинской прессе и заявлениям официальных и не очень лиц в украинском политикуме - Киев к парижской встрече написал уже длинный-длинный список требований и пожеланий и продолжает его пополнять.

Пока в Москве, Берлине и Париже спокойно готовятся к саммиту, в Киеве, как обычно, весьма шумно. О предстоящей встрече "нормандской четверки" начали наперебой говорить почти все украинские чиновники разных уровней. Даже те, которые к внешней политике, казалось бы, отношения не имеют. Весь этот информационный гвалт можно списать на непрофессионализм команды, даже тех ее представителей, которые занимают серьезные посты.

"Я уверен, что президент Владимир Александрович Зеленский ни одного шага в сторону уступок, которые будут противоречить пользе для нашей страны, не сделает", - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Сам Данилов уже разработал сразу пять сценариев по реинтеграции Донбасса. Правда, их подробности не раскрыл. Но выступил с тремя требованиями: обменять заключенных, прекратить огонь по всей линии фронта и передать украинским военным контроль над границей с Россией. Данилов словно главный переговорщик отверг идею прямого диалога с представителями региона, которая, как известно, напрямую предусмотрена Минском.

"Нужно понимать, могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Я не понимаю, что такое власть Донецкой и Луганской области. Кто это: фамилия, отчество. Что за формирования, каким способом, понимаете?" – вопрошает Данилов.

Что думает на этот счет президент Зеленский, его непосредственный начальник, Алексея Данилова, похоже, мало волнует. Тем временем о логичной необходимости прямых переговоров Киева, Луганска и Донецка заявил глава российского МИД.

"Договоренности минские предполагают решения всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это зависит, прежде всего, от этих сторон, которые конфликтуют на востоке Украины. Но мы слышали от прошлой администрации на Украине, от прошлого режима, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском", - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко о логике, похоже, думает в последнюю очередь. Даже натренированные украинские журналисты запутались в мнениях своего министра. То он считал минские соглашения безальтернативными, потом сам же отказывался от них, а теперь уже заявляет о возможном пересмотре договоренностей. В такой ситуации роль дипломата на себя неожиданно решил примерить и Олег Сенцов, которому в Европарламенте вручили премию Сахарова. Получилось, правда, не очень дипломатично. Сенцов призвал отказаться от формулы Штайнмайера и, уже по старой традиции украинских чиновников, обратился с требованием к России.

"Украина добровольно отдала третье по количество боеголовок атомное оружие на планете. Третье. После России и США. Добровольно. Ради безопасности в мире. Получив вместо этого бумагу – будапештский меморандум. И раз они забрали у нас Крым, пусть вернут нашу бомбу", - заявил Сенцов.

Какие планы у Сенцова на бомбу – ответа нет. Вряд ли дипломат-самоучка поставит ее под стекло рядом с грамотой от Европарламента. Хуже то, что на Украине такой агрессивной позиции придерживается не только Сенцов. Радикалы разных мастей ничего не хотят слышать о переговорах. И уже обещают Зеленскому костер из шин, если тот вернется без полной победы над Донбассом. Параллельно представители "Партии войны" решают, что же они будут делать с жителями Луганска и Донецка, когда в регионы вернется украинская власть.

"Нам не надо к ним приспосабливаться. Нам надо их маргинализировать и искать статьи Уголовного кодекса, по которым они могут ответить. Например, за посягательства на суверенитет нашего государства. Обязательно у них нужно отобрать паспорта. Если хотят интегрироваться назад в Украину, нужно организовать проверку на знания украинского языка, истории Украины, конституции. И далее, что особенно важно, я бы лишила их минимум лет на 10 избирательного права. Не нравятся вам такие решения государственные? Какие проблемы – езжайте к Путину. И чувствуйте себя там прекрасно с языком, с их псевдокультурой - балалайки, кокошники", - сказала бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион.

Автору таких идей в цивилизованном государстве почти наверняка грозит судебный иск. При этом ни один из украинских чиновников словам Фарион даже не возразил, не говоря уже о том, чтобы дать им правовую оценку. Но удивление это может вызвать лишь у тех, кто мало знаком с риторикой нынешних руководителей Незалежной. На днях в прессе всплыл документ, в котором тот же секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы предлагает организовать принудительную депортацию жителей Донбасса. Сам Данилов от такой идеи открестился, назвав фейком, но осадок остался. Тем более что сторонников радикального подхода в правительстве Украины и так хватает.

"Очередная хуторянская глупость, которую постоянно демонстрируют украинские власти. Кстати, не первую уже каденцию. И в этом смысле Зеленский и его окружение - совершенно не исключение из общих правил", - прокомментировал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Относиться к этому надо серьезно, потому что такие люди есть, и они так думают. Часть из них еще и во власти. Еще меньше года назад нынешний и прошлый министр внутренних дел Аваков нечто похожее и говорил. Что-то о лишении избирательных прав и так далее. Он остался при власти и по-прежнему очень влиятельный", - сказал политолог Михаил Погребинский.

Видео: Зеленский носит военную форму с черепом на рукаве

Аваков предлагал лишить жителей Донбасса не только избирательных, а вообще конституционных прав. Такие подчиненные, как и покрышки, которые оппозиция готовится жечь на Майдане, не добавляют Владимиру Зеленскому уверенности перед нормандской встречей. Сказывается и отсутствие опыта. Навыки шоумена в Париже "слуге народа" точно не помогут.

"Такое ощущение, что Зеленский просто боится разговаривать один на один с президентом России. Он чувствует себя неуверенно, он чувствует комплекс неполноценности, с другой стороны. Но это понятно, потому что у него нет никакого политического опыта, в том числе переговоров на каком-то солидном, высоком уровне. Именно настоящих переговоров, а каких-то, значит, встреч ни о чем. Вот он ездил в разные страны. Был в Эстонии, получил в подарок велосипед. Что тоже своего рода троллинг рекламного плаката сериала "Слуга народа", - заявил Мартынов.

Во Франции Зеленскому велосипед вряд ли подарят. Зато будут настаивать на выполнении минских соглашений и соблюдении формулы Штайнмайера. Именно эти документы взяли за основу все участники переговоров, в том числе и Украина.

"Нужно выполнить минские соглашения, которые Украина совершенно не торопится выполнять. Такое ощущение, что она ждет, что эти соглашения за нее выполнит кто-то другой, что совершенный нонсенс. Потом, эта встреча в нормандском формате, безусловно, нужна лично Зеленскому, чтобы определенным образом для самого себя и своих избирателей подтвердить свой статус украинского президента, а не шоумена, который веселит трудящихся. Что продолжается по инерции, несмотря на то, что он достаточно долго уже находится в должности президента Украины", - оценил Мартынов.

А обещания о мире в Донбассе до сих пор не исполнил. И это уже отразилось на избирательной поддержке. Рейтинг Зеленского за два месяца рухнул более чем на 20%. Если "слуга народа" продолжит в том же духе, то после встречи во Франции рискует на своем опыте прочувствовать пословицу "увидеть Париж и умереть". Как политик, конечно.

Денис Большаков, Елена Мекертычева, Артем Данцевич. "В центре событий".