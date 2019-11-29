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Оскорбивший Макрона Эрдоган спровоцировал дипломатический скандал

18:30
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Президент Турции посоветовал коллеге обратиться к врачу "из-за смерти мозга"

Посла Турции вызвали в МИД Франции после высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону Эммануэля Макрона.

Ранее турецкий лидер посоветовал французскому коллеге "проверить свою голову" после высказываний о смерти мозга НАТО. 7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть мозга", а Европа находится на краю пропасти.

"Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер" - приводит "Газета.Ru" заявление Эрдогана в университете Мармара в Стамбуле. 

"Выпады" президента Турции оскорбило французов и они вызвали турецкого посла для разъяснений, пишет "Интерфакс".

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