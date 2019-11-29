Рудковская усилила охрану Гномыча из-за угроз о расправе

Рудковская опасается за жизнь своего сына

Продюсеру Яне Рудковской и фигуристу Евгению Плющенко пришлось усилить охрану из-за поступающих угроз их 6-летнему сыну Саше Плющенко (Гном Гномыч).

Супруги усилили личные и домашние меры безопасности. Спортсмен поставил дополнительную охрану возле своей академии, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Несмотря на то, что у нас есть три огромных собаки, которые охраняют территорию и повсюду установлены камеры, мы усилили охрану дома и личную охрану. Я убеждена, что эти угрозы пишут абсолютно больные люди, поэтому никогда не знаешь, что от них ожидать", - заявила Рудковская.

Кроме того, Плющенко-старший вспомнил, что однажды две неизвестные женщины грозились облить его кислотой, а после "вырезать всех его родных". В какой-то момент злоумышленницы начали поджидать фигуриста у дверей его квартиры, но, к счастью, в ситуацию вовремя вмешались правоохранительные органы.

Ранее СМИ сообщили, что Гном Гномыч начал получать в своей странице в Instagram сообщения от неизвестной женщины с проклятиями и угрозами. Рудковская обратилась в полицию и объявила награду за информацию о злоумышленниках - полтора миллиона рублей.

Некоторые фанаты звездной семьи связывают угрозы с реалити-шоу "ЯнаСупер", в котором показаны быт и личная жизнь Яны, Евгения и Саши.

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