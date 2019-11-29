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Стало известно, где пройдет саммит "нормандской четверки"

20:14
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Подробности самой ожидаемой встречи декабря уточнила французская сторона

Местом проведения саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец. "Саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером", - говорится в сообщении администрации французского президента. Более подробную программу сообщат позднее.

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В нормандской встрече примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Деталями ранее поделился помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Зеленский могут встретиться тет-а-тет во время саммита в Париже.

У "нормандской четверки" запланированы переговоры, рабочий обед и пресс-конференция. Итоговый документ, который должны будут подписать стороны, уже подготовлен экспертами. При этом главы государств его пока не видели. Не исключено, что лидеры захотят дополнить текст.

Видео: Путин обсудил с Совбезом подготовку к нормандской встрече

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