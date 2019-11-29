Нападение на Лондонском мосту назвали терактом

У подозреваемого был муляж СВУ

Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее на Лондонском мосту как теракт.

Мотивы преступления предстоит выяснить правоохранительным органам, пишет РИА Новости. BBC со ссылкой на источники сообщает, что нападение оказалось неожиданностью для британских спецслужб, они не знали о готовящемся теракте.

Ранее стало известно, что днем 29 ноября мужчина напал с ножом на группу людей, в результате чего пострадали пять человек – россиян среди них нет. Вмешавшаяся в конфликт полиция нейтрализовала преступника. На его теле обнаружили муляж самодельного взрывного устройства.

Был перекрыт Лондонский мост, не работала близлежащая станция подземки London Bridge, среди горожан началась паника.