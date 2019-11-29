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С трудом двигающийся после инсульта Носков ужаснул народ

21:17
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Артист впервые вышел на сцену после тяжелой болезни

Оправившийся после инсульта российский певец Николай Носков впервые вышел на сцену.

Артист стал гостем программы "Вечерний Ургант" и исполнил свой хит "Снег". Весь номер осунувшийся и похудевший Носков сидел в кресле практически не двигаясь, едва удерживая микрофон в правой руке.

Однако слабое физическое состояние Носкова никак не отразилось на мощи голоса. Вокал певца был таким же сильным и проникновенным, как и в былые годы.

В 2017 году Николай Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. После этого у артиста диагностировали ишемический спинальный инсульт. Долгое время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Врачи не верили, что Носков сможет полностью восстановить свою речь.

Однако певец смог выкарабкаться и 9 декабря даст свой первый после длительного перерыва сольный концерт.

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