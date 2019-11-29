С трудом двигающийся после инсульта Носков ужаснул народ

Артист впервые вышел на сцену после тяжелой болезни

Оправившийся после инсульта российский певец Николай Носков впервые вышел на сцену.

Артист стал гостем программы "Вечерний Ургант" и исполнил свой хит "Снег". Весь номер осунувшийся и похудевший Носков сидел в кресле практически не двигаясь, едва удерживая микрофон в правой руке.

Однако слабое физическое состояние Носкова никак не отразилось на мощи голоса. Вокал певца был таким же сильным и проникновенным, как и в былые годы.

В 2017 году Николай Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. После этого у артиста диагностировали ишемический спинальный инсульт. Долгое время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Врачи не верили, что Носков сможет полностью восстановить свою речь.

Однако певец смог выкарабкаться и 9 декабря даст свой первый после длительного перерыва сольный концерт.