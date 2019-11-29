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Видео допроса женщины, усадившей 6-летнего сына за руль

21:47
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Мать 6-летнего водителя из Челнов не понимает, в чем ее вина

Следственный комитет допросил жительницу Набережных Челнов Агину Атынбаеву, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына.

В отношении женщины возбуждены два уголовных дела. Одно по факту вовлечения ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. А второе аж по двум статьям - "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Свою вину Атынбаева не признала, передает СК. Ранее в социальных сетях она писала, что "не нуждается не в чьих убогих комментариях" и намерена жить так, как хочет.

В середине ноября в Сети появилось видео, на котором шестилетний мальчик разгоняет автомобиль до 130 километров в час.

Агине Алтынбаевой 29 лет, она в одиночку воспитывает четырех детей в возрасте от 9 месяцев до 9 лет. За последние два года ее 31 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Так, в апреле этого года она одной рукой вела автомобиль, а второй убаюкивала трехмесячного малыша.

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