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Украинские политики решили заморозить население этой зимой

10:19
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Киев хочет отказаться от российского газа

Предстоящей зимой Украине будет непросто: страна переживает не лучшее время с точки зрения социальной поддержки населения. Инициатива партии Петра Порошенко законодательно закрепить запрет на покупку российского газа добавила масла в огонь.

В Госдуме полагают, что подобными заявлениями Киев пытается усилить свою позицию в переговорах по транзиту газа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по энергетике Валерий Селезнёв. По мнению парламентария, Украина хочет показать Евросоюзу, насколько ей тяжело в переговорах с Россией и объяснить жителям страны непростое положение, которое их ждёт, сообщает РБК.

После событий 2014 года Киев отказался от прямых закупок российского газа и покупает его по псевдореверсу из Европы по цене в два раза превышающую ту, по которой Москва предлагает голубое топливо по прямым контрактам.

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