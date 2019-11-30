Семья из 5 человек погибла в страшном ДТП (видео)

Авария произошла в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после утреннего ДТП на трассе "Сибирь". В аварии погибла целая семья - пять человек, в том числе дети. Всего несколькими часами ранее практически на том же месте столкнулись ещё два автомобиля. Жертвами этого столкновения стали трое.

Повсюду осколки стекла и груды искорёженного железа, это всё что осталось от легкового автомобиля. Передняя часть вдавлена в салон, разобрать где капот, а где бампер - просто невозможно. Чуть поодаль - разбитая фура. Все произошло около девяти утра по местному времени на трассе "Сибирь". Водитель Тойоты пошел на обгон движущейся колонны. Не успел завершить манёвр и столкнулся лоб в лоб с грузовиком на встречной полосе. От сильного удара пассажиры легковушки - двое взрослых и трое детей - скончались на месте.

За несколько часов до этой аварии на том же участке трассы столкнулись ещё две легковушки. Виноваты не погодные условия и качество дороги, а тоже человеческий фактор. Водитель выезжал с АЗС и не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге. В результате три человека погибли, ещё четверо пострадали. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".