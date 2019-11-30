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В Великобритании задержано судно с российским экипажем

11:15
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Дипломаты выясняют подробности

Посольство России в Великобритании выясняет обстоятельства задержания нигерийского судна "Джирех", на борту которого находятся наши соотечественники. Корабль следовал из Норвегии в Сенегал и был отбуксирован в Портленд 26 ноября после того, как там возникли перебои с электроснабжением.

По информации дипломатов, экипаж из девяти человек находится на борту. Претензий к самим морякам у Лондона нет. Проблемы возникли с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации, сообщает "ТВ Центр".

Владельцы судна выходят на связь, но не выплачивают зарплаты и не обеспечивают команду водой и питанием. Сейчас экипажу помогают местные благотворительные организации.

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