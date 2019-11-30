Второй теракт за сутки: в Гааге неизвестный устроил резню на главной улице

Пострадали три человека

В центе Гааги, на главной торговой улице неизвестный с ножом напал на прохожих. Пострадали три человека, все они несовершеннолетние. Полиция разыскивает преступника, его мотивы неизвестны.

За несколько часов до этого на одном из мостов в Лондоне произошла перестрелка, вызвавшая панику среди горожан. Организатор теракта был застрелен полицией, им оказался выходец из Африки. Есть также сведения о двух погибших.

На теле террориста был закреплён муляж взрывного устройства. В 2012 году его осудили за связи с исламскими террористами, а в декабре 2018 года он вышел из тюрьмы. Подробности сообщает Ольга Оксенич (смотрите видео).