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Второй теракт за сутки: в Гааге неизвестный устроил резню на главной улице

10:40
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Пострадали три человека

В центе Гааги, на главной торговой улице неизвестный с ножом напал на прохожих. Пострадали три человека, все они несовершеннолетние. Полиция разыскивает преступника, его мотивы неизвестны.
Нападение на Лондонском мосту назвали терактом

За несколько часов до этого на одном из мостов в Лондоне произошла перестрелка, вызвавшая панику среди горожан. Организатор теракта был застрелен полицией, им оказался выходец из Африки. Есть также сведения о двух погибших.

На теле террориста был закреплён муляж взрывного устройства. В 2012 году его осудили за связи с исламскими террористами, а в декабре 2018 года он вышел из тюрьмы. Подробности сообщает Ольга Оксенич (смотрите видео).

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