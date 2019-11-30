В онкоцентре имени Блохина проведена уникальная операция

Пациенту спасли руку

Уникальную операцию провели врачи медицинского центра имени Блохина. Пациенту с поражённым опухолью суставом на руке заменили кость инновационным 3D-имплантом. Технику выполнения хирургического вмешательства разрабатывали практически с нуля.

Из-за неправильного диагноза москвич Олег Фурман едва было не стал инвалидом. Агрессивную форму хондробластомы - злокачественную опухоль, которая развилась у него на большом пальце правой руки, врачи из районной больницы приняли за доброкачественную, сообщает "ТВ Центр".

Возобновление роста раковых клеток обнаружили уже специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, куда Олег обратился из-за непрекращающихся болей в области кисти правой руки. Оказалось, что мужчине необходима повторная операция на поражённой кости, которую пришлось бы уже удалить целиком. Чтобы спасти палец, медики предложили больному экспериментальную операцию по замене разрушенного фрагмента кисти руки уникальным реконструктивным 3D-имплантом.

Технику проведения операции специалистам онкоцентра пришлось разрабатывать практически с нуля. "Было две цели операции. Первое - разработать технику операции, позволившую сохранить все питающие сосуды, не ухудшить иннервацию этого пальца. И вторая цель - восстановить анатомическую форму утраченной кости", - рассказал научный сотрудник центра Анатолий Соколовский.

Любая неточность в процессе операции была сопряжена с вероятностью потери конечности. Но всё прошло без осложнений и уже через пару дней Олега выписали домой. По роду занятий он - инженер-строитель и без большого пальца ведущей руки вряд ли бы смог и дальше работать по специальности. Восстановиться полностью, по прогнозам врачей, мужчина сможет примерно через полгода.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".