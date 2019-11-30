Кому принадлежит Антарктида?

Сергей Лавров - о договоре 1959 года

Договор об Антарктике, подписанный в середине прошлого века, является одним из успешных примеров дипломатического урегулирования; этот опыт стоит использовать и в современных конфликтах. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для программы "Вести недели с Сергеем Брилёвым". Глава МИДа подчеркнул: на часть территорий претендовал целый ряд стран, а вот Москва и Вашингтон проявили полное единодушие.

Советский Союз и США в то время совместно выступили с заявлением о категорическом непризнании каких-либо претензий и несогласии с делением Антарктиды на сектора, за сохранение Антарктиды в качестве всеобщего достояния человечества.

Лавров предположил, что сейчас ни у кого нет настроения подрывать этот договор. Каких-либо признаков того, что он будет подвергаться испытаниям, мы не наблюдаем, заключил министр.