ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кому принадлежит Антарктида?

11:02
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Сергей Лавров - о договоре 1959 года

Договор об Антарктике, подписанный в середине прошлого века, является одним из успешных примеров дипломатического урегулирования; этот опыт стоит использовать и в современных конфликтах. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для программы "Вести недели с Сергеем Брилёвым". Глава МИДа подчеркнул: на часть территорий претендовал целый ряд стран, а вот Москва и Вашингтон проявили полное единодушие.

Советский Союз и США в то время совместно выступили с заявлением о категорическом непризнании каких-либо претензий и несогласии с делением Антарктиды на сектора, за сохранение Антарктиды в качестве всеобщего достояния человечества.

Лавров предположил, что сейчас ни у кого нет настроения подрывать этот договор. Каких-либо признаков того, что он будет подвергаться испытаниям, мы не наблюдаем, заключил министр.

Главное сегодня
Антарктида
Антарктида
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.