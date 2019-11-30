Российские военные начали патрулирование на севере Сирии

Колонна прошла 120 километров

Российская военная полиция в Сирии начала патрулирование по новому маршруту на севере страны вблизи города Кобани. За четыре часа полицейские проинспектировали десятки населённых пунктов.

Всего военные прошли около 120 километров дорог. Были предприняты особые меры безопасности, сообщает "ТВ Центр". Когда-то местность контролировали боевики, поэтому сначала территорию обследовали разведчики и сапёры. Теперь, благодаря нашим военным, местные жители получают всю необходимую медицинскую и гуманитарную помощь.