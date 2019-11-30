В Кемеровской области спасли от гибели редкую птицу

Сова попала в капкан

В Кемеровской области спасли от гибели белую полярную сову. Она угодила в капкан. Раненую птицу обнаружили местные жители, которые не остались равнодушными и доставили её в центр реабилитации диких животных.

За дверью вольера - белое облако с яркими глазами. Кажется, что гость из тундры беззвучно смеется, на самом деле - это защитная реакция от страха. Ведь этот редкий полярный хищник уже пострадал от действий человека, сообщает "ТВ Центр".

Полярная сова мигрировала предположительно с Таймыра на юг. Пролетала через Кемеровскую область и здесь не повезло - угодила в ловушку. "Она поступила к нам в достаточно плачевном состоянии, какое-то время на морозе находилась с левой ногой в капкане. Структуры мягких тканей были повреждены безвозвратно, то есть кость по факту была обнажена по кругу" – рассказала врач Юлия Балашова.

Птицу срочно прооперировали. Кость уцелела, но сосуды и кожу пришлось собирать буквально по кусочкам. Пернатому пациенту предстоит длительное лечение. Специалисты надеются, что удастся сохранить лапу. Если же чуда не произойдет - задумываются о протезе. Для кемеровского Центра сохранения биоразнообразия такой протез станет первым опытом. Здесь получают помощь редкие и экзотические виды животных. За ними ухаживают ветеринары, студенты и волонтёры.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".