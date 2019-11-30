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Сапоги Наполеона проданы на аукционе в Париже

12:17
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Ботфорты 40-го размера ушли с молотка

На аукционе в Париже с молотка ушли сапоги Наполеона Бонапарта. Покупатель заплатил за них 117 тысяч евро. Его имя не раскрывается, а про ботфорты известно, что император приобрел их за 80 франков. Размер обуви  40-ой, высота голенища - почти 50 сантиметров, что опровергает расхожее мнение о низком росте полководца.

Историки считают, Наполеон носил сапоги во время ссылки на острове Святой Елены. Это не первая личная вещь императора, проданная на аукционе, и не самая дорогая. Так в 2014 году коллекционер из Южной Кореи отдал за знаменитую шляпу Наполеона два миллиона евро, сообщает "ТВ Центр".

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