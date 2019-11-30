Сделано заявление о распаде Украины

С предупреждением выступил спикер Госдумы России

Национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из состава страны нескольких областей. О возможном распаде Незалежной предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - приводит слова политика "Российская газета.

Так Володин отреагировал на поведение украинской делегации на форуме ООН, посвящённом вопросам национальных меньшинств. Представители Киева попыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Они били кулаками по столу с перекошенными от ярости лицами, рассказал сам депутат.

В Госдуме призвали ООН дать оценку поведению украинской делегации, спикер палаты отметил, что такое поведение это - очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Русские, венгры, поляки - на Украине они нацменьшинства, и, несмотря на то, что они граждане Украины, их права постоянно нарушаются.

Володин напомнил, что в 2014 году более 96% жителей Крыма и Севастополя приняли на референдуме решение о возвращении в состав России. Причём, голосовали за это не только русские и украинцы, но и крымские татары, белорусы, армяне и азербайджанцы.