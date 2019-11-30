Премьер Ирака готов уйти в отставку после волны протестов в стране

Правительство собирается на экстренное совещание

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил о готовности уйти в отставку на фоне массовых кровопролитных протестных акций. Экстренное заседание правительства по этому вопросу должно пройти 30 ноября.

Демонстрации в стране продолжаются с начала октября. Манифестанты вышли на улицы с требованием улучшения условий жизни, борьбы с коррупцией и безработицей среди молодёжи, сообщает "ТВ Центр".

Погромы и поджоги сопровождались массовыми столкновениями с полицией. За всё время протестов в стране погибли около 400 человек, более 15 тысяч пострадали.