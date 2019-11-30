В Москве обсудили новую стратегию защиты лесов

В столице прошёл форум лесопромышленного комплекса

Одно из главных событий, которое определяет будущее лесопромышленного комплекса, произошло в Москве. На дискуссионной площадке третьего отраслевого форума собрались представители профильных ведомств, региональных властей и бизнеса. Обсуждались актуальные вопросы развития, с которыми сталкиваются предприятия и пути их решения.

Ввести частную собственность на лес, чтобы обеспечить его сохранность. На Третьем отраслевом форуме лесопромышленного комплекса обсудили новую стратегию защиты зелёного массива. Ответственность за использование природного ресурса предложили возложить на самих промышленников. Это будет способствовать защите леса, в том числе, и от пожаров. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров полагает, что предложенные меры нужны для того, чтобы обеспечивать залоговую составляющую для получения более льготных кредитов. "Это обеспечит для государства в том числе определенные гарантии того, что собственник будет заботиться о том участке, который он приобрёл", - сказал Мантуров.

На форуме обсудили и другие проблемы лесной промышленности, в частности, поддержку предприятий со стороны государства и банков. Для добросовестных промышленников разрабатывают новые меры поддержки.

"Мы видим, что производство продукции по всем видам у нас растт в этом году: рост будет не менее 5%. Естественно, часть этой продукции будет потребляться за счет внутреннего спроса. Ну, и конечно за счёт того, что мы будем и дальше расширять присутствие своей продукции на внешних рынках. Российский леспром всегда пользовался большим спросом", - отметил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Развитие лесной промышленности по-прежнему остаётся одним из важных секторов российской экономики. Для системного развития отрасли и достижения приоритетных задач Минпромторг России совместно с представителями бизнеса и экспертного сообщества разработал Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года.

Елена Сахно, "ТВ Центр".