На Кубани упал вертолёт

Погиб пилот воздушного судна

В Краснодарском крае, неподалёку от Абрау-Дюрсо упал частный вертолёт Robinson 66. В Сети появились кадры с места авиакатастрофы. Как рассказывают очевидцы, машина внезапно потеряла управление, упала в лесистой местности и загорелась.

Известно, что вертолёт марки Robinson 66 принадлежал ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо". За штурвалом был директор некоммерческого партнерства "Воздушный транспорт Абрау" Юрий Королёв, он погиб. Больше на борту никого не было, сообщает "Взгляд".

Южное следственное управление на транспорте СКР начало проверку обстоятельств авиакатастрофы.