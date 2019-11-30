ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мачеха Веры Алдониной скрывает лицо новорождённой дочери

19:17
  • суббота
  • 30 ноября 2019

В семье футболиста пополнение

В семье Алдониных 23 ноября родилась дочь Анжелика. Мама девочки – вторая жена известного футболиста Евгения Алдонина. Ольга регулярно выкладывает в сторис Instagram снимки Анжелики, но закрывает смайликом лицо дочери. Это объяснимо: как правило, до месяца лицо ребёнка показывать окружающим не принято.
Алдонин показал трогательное фото Веры с новорожденной сестричкой

В семье Алдониных часто бывает дочка футболиста от Юлии Началовой. С певицей Алдонин состоял в браке с 2006 по 2011 год. Вере сейчас 12 лет, её мама умерла в марте этого года. Девочка в прекрасных отношениях с новой семьёй своего отца. Вера подружилась с мачехой, которая после смерти Юлии Началовой в какой-то мере заменила ей мать.

Певица и телеведущая Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как выяснилось перед смертью, у неё был целый букет болезней – подагра, диабет, красная волчанка, гангрена.

Читайте также:
Новости по теме
Евгений Алдонин с детьми
Евгений Алдонин с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.