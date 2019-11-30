Мачеха Веры Алдониной скрывает лицо новорождённой дочери

В семье футболиста пополнение

В семье Алдониных 23 ноября родилась дочь Анжелика. Мама девочки – вторая жена известного футболиста Евгения Алдонина. Ольга регулярно выкладывает в сторис Instagram снимки Анжелики, но закрывает смайликом лицо дочери. Это объяснимо: как правило, до месяца лицо ребёнка показывать окружающим не принято.

В семье Алдониных часто бывает дочка футболиста от Юлии Началовой. С певицей Алдонин состоял в браке с 2006 по 2011 год. Вере сейчас 12 лет, её мама умерла в марте этого года. Девочка в прекрасных отношениях с новой семьёй своего отца. Вера подружилась с мачехой, которая после смерти Юлии Началовой в какой-то мере заменила ей мать.

Певица и телеведущая Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как выяснилось перед смертью, у неё был целый букет болезней – подагра, диабет, красная волчанка, гангрена.