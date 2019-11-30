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Светлаков сделал признание об "Уральских пельменях"

19:48
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Шоумен вернулся в команду на одну игру

Актёр Сергей Светлаков рассказал, почему вернулся в "Уральские пельмени" на одну игру. В гостях у Ивана Урганта на Первом канале бывший кавээнщик поделился своими впечатлениями от игры в составе своей родной команды. Сергей не мог отказать себе в удовольствии снова встретиться и поработать со старыми друзьями и коллегами.
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Как отметил Светлаков, на малую родину репетировать и выступить приехали все, кто смог и у кого, как он выразился, есть виза на Урал.

Светлаков играл в КВН с начала 2000-х годов в годы своей учёбы в Уральском госуниверситете путей сообщения. Затем он переехал в Москву, но не завершил своё сотрудничество с КВН. Вместе с Гариком Мартиросяном, Семёном Слепаковым, Артуром Тумасяном и Сергеем Ершовым он писал сценарии для команд клуба. В 2009 году артист окончательно ушёл из "Уральских пельменей" и сосредоточился на собственных проектах.

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