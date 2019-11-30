ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пугачёва призналась в отсутствии нормальной семьи

16:47
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Примадонна разоткровенничалась с известным телеведущим

Алла Пугачёва призналась, что до недавнего времени у неё не было нормальной семьи. Всенародно любимая певица обрела настоящее женское счастье лишь рядом с нынешним супругом, который младше её на 27 лет.
Пока Галкин на работе: Пугачева появилась на людях с другим мужчиной

"У меня никогда не было нормальной семьи. Я вообще не понимала, что это такое. У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах", - посетовала Пугачёва, общаясь в эфире Первого канала с ведущим программы "Время" Кириллом Клеймёновым.

Примадонна призналась, что семья, брак с шоуменом Максимом Галкиным и их дети затянули её до такой степени, что сейчас, в 70 лет она абсолютно не скучает по гастрольной деятельности. Пугачёва подметила, что хоть она и ушла со сцены, все же оставила за собой право появляться на экране и изредка петь. Народная артистка пояснила, что при этом она по-прежнему дорожит любовью зрителей.

Недавно Пугачёва выступила с концертом в Минске, на котором то ли в шутку, то ли всерьёз сказала, что в следующий раз выйдет на большую сцену через 10 лет.

Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.