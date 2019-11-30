Пугачёва призналась в отсутствии нормальной семьи

Примадонна разоткровенничалась с известным телеведущим

Алла Пугачёва призналась, что до недавнего времени у неё не было нормальной семьи. Всенародно любимая певица обрела настоящее женское счастье лишь рядом с нынешним супругом, который младше её на 27 лет.

"У меня никогда не было нормальной семьи. Я вообще не понимала, что это такое. У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах", - посетовала Пугачёва, общаясь в эфире Первого канала с ведущим программы "Время" Кириллом Клеймёновым.

Примадонна призналась, что семья, брак с шоуменом Максимом Галкиным и их дети затянули её до такой степени, что сейчас, в 70 лет она абсолютно не скучает по гастрольной деятельности. Пугачёва подметила, что хоть она и ушла со сцены, все же оставила за собой право появляться на экране и изредка петь. Народная артистка пояснила, что при этом она по-прежнему дорожит любовью зрителей.

Недавно Пугачёва выступила с концертом в Минске, на котором то ли в шутку, то ли всерьёз сказала, что в следующий раз выйдет на большую сцену через 10 лет.