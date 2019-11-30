Энистон вернулась к бывшему мужу после подлого предательства Питта

Актриса зажигательно отметила День благодарения

Дженнифер Энистон отпраздновала День благодарения в компании бывшего мужа Джастина Теру. 50-летняя звезда сериала "Друзья" сама готовила все деликатесы для праздничного стола, а потом выложила в Instagram видео с кадрами дружеской вечеринки.

Почти два года назад Энистон развелась с актёром Джастином Теру и закрутила очередной роман. Её новым избранником стал режиссёр Уилл Спек. Папарацци застукали их на тайном свидании.

До этого актриса состояла в отношениях со звездой Голливуда Брэдом Питтом. Правда, эта было давно – пара рассталась ещё в 2005 году. Но совсем недавно Питт и Энистон вместе отдыхали в Мексике, а после этого 55-летнего мачо видели обнимавшегося с молодой актрисой Алией Шокат. Представители Питта отрицали интимную связь актёра с 30-летней коллегой, а по словам окружения Брэда, артисты просто дружат.