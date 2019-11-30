ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Энистон вернулась к бывшему мужу после подлого предательства Питта

17:19
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Актриса зажигательно отметила День благодарения

Дженнифер Энистон отпраздновала День благодарения в компании бывшего мужа Джастина Теру. 50-летняя звезда сериала "Друзья" сама готовила все деликатесы для праздничного стола, а потом выложила в Instagram видео с кадрами дружеской вечеринки.
Романтичный поступок Питта заставил Энистон плакать навзрыд

Почти два года назад Энистон развелась с актёром Джастином Теру и закрутила очередной роман. Её новым избранником стал режиссёр Уилл Спек. Папарацци застукали их на тайном свидании.

До этого актриса состояла в отношениях со звездой Голливуда Брэдом Питтом. Правда, эта было давно – пара рассталась ещё в 2005 году. Но совсем недавно Питт и Энистон вместе отдыхали в Мексике, а после этого 55-летнего мачо видели обнимавшегося с молодой актрисой Алией Шокат.  Представители Питта отрицали интимную связь актёра с 30-летней коллегой, а по словам окружения Брэда, артисты просто дружат.

Читайте также:
Новости по теме
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.